Milan, Giroud prende il 9 e lancia la sfida: “Puntiamo lo Scudetto”

Olivier Giroud, nuovo attaccante del Milan, ufficializzato e presentato ieri dal club rossonero. "Spero di divertirmi con Zlatan Ibrahimovic"

Ieri il Milan ha ufficializzato l'acquisto di Olivier Giroud . L'attaccante francese, classe 1986 , è giunto dal Chelsea per 2 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 , con opzione per un'ulteriore, terza stagione, da 3,5 milioni di euro netti all'anno di ingaggio.

Spetterà a lui, dunque, sfatare la maledizione che, in casa rossonera, aleggia su tale numero sin da quando, nel 2012 , si è ritirato Filippo Inzaghi . Chiunque l'abbia indossata, infatti, da Alexandre Pato a Mario Mandzukic , non ha lasciato il segno in maglia rossonera. Giroud, però, sembra tutt'altro che preoccupato da tutto ciò.

Il calciatore transalpino, salutato dal Chelsea e dai suoi tifosi con tanto onore e molta nostalgia , è già pronto e carico per la nuova sfida. Naturalmente, la prima giornata di Giroud al Milan ha trovato ampio spazio su tutti i quotidiani sportivi oggi in edicola. I quali, nella fattispecie, hanno ripreso i passaggi più importanti della sua prima intervista a 'Milan TV'.

"Non puoi giocare a 40 anni a questi livelli, come fa Zlatan, senza quell'impegno e quella determinazione. Non vedo l'ora di allenarmi e di giocare con lui. Spero che ci divertiremo". Giroud, ripartito per gli ultimi giorni di vacanza, sarà a Milanello, per allenarsi agli ordini di Pioli, dal prossimo lunedì 26 luglio.