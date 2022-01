Calciomercato Milan – Offerta per Lazetic: cifre e dettagli dell’affare

Le ultime news sul calciomercato del Milan: sarà Marko Lazetic a prendere il posto di Pietro Pellegri come giovane attaccante del Diavolo?

Il Milan ha deciso di non riscattare Pietro Pellegri, che tornerà al Monaco per poi essere girato al Torino dal club del Principato. Al suo posto il club rossonero ha, al contrario, deciso di portare un altro attaccante. L'identikit è quello del giovane prospetto da far crescere alle spalle di Zlatan Ibrahimović ed Olivier Giroud.