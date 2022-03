Calciomercato Milan – Offerta folle del Newcastle per David del Lille

Jonathan David, attaccante del Lille, è da tempo nelle mire del Milan, che nella prossima finestra di calciomercato cercherà l'affondo

Per il talento canadese classe 2000, però, la concorrenza è agguerrita e, soprattutto, il prezzo del cartellino potrebbe rappresentare un ostacolo non da poco. Secondo quanto riportato da todofichajes.com, sull'attaccante ci sarebbero anche Inter , Borussia Dortmund e Newcastle , con gli inglesi pronti a fare follie per accaparrarsi la punta.

I 'Magpies', forti della nuova proprietà saudita, sembrerebbero in procinto di sborsare ben 60 milioni per l'attaccante, vero obiettivo numero uno per il reparto offensivo della prossima stagione. Il ragazzo, nonostante la proposta economica, starebbe prendendo tempo, soprattutto per capire quale sarà il progetto della società inglese. Milan, derby con l'Inter per il sostituto di Kessié: le ultime news di mercato >>>