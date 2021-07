Calciomercato Milan – Offerta Eintracht per Hauge, ma è troppo bassa

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Jens Petter Hauge chiesto in Bundesliga dall'Eintracht Francoforte. Ma il Diavolo vuole monetizzare

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, potrebbe cedere Jens Petter Hauge. La società rossonera, infatti, è entrata nelle ordine delle idee di fare cassa (anche per finanziare nuovi acquisti) con la cessione di qualche giocatore tra le seconde linee. Il norvegese classe 1999, prelevato la scorsa estate dal Bodø/Glimt per poco meno di 5 milioni di euro, è una di queste.

Il 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport' oggi in edicola hanno ricordato come, nelle scorse ore, sia arrivata un'offerta per Hauge dai tedeschi dell'Eintracht Francoforte, club con cui il Diavolo ha buoni rapporti per via dell'operazione di scambio Ante Rebic-André Silva dell'estate 2019.

La proposta dell'Eintracht Francoforte per Hauge, però, è stata di appena 8 milioni di euro. Cifra, questa, che il Milan giudica troppo bassa. Per privarsi di Hauge, che potrebbe rappresentare verosimilmente l'uscita più onerosa di questo mercato estivo 2021, il Milan chiede almeno 15 milioni di euro.

Le due società continueranno a trattare. Non si escludono rilanci da parte di altri club interessati. Sempre in Bundesliga (destinazione gradita a Hauge), per esempio, il Wolfsburg rimane sempre molto interessato al calciatore scandinavo. Milan, ecco quanto costa prendere Isco >>>