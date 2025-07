Calciomercato Milan, l'offerta dell'Al-Ittihad per Bennacer. Se parte ...

Bennacer, secondo 'Tuttosport', si è preso qualche giorno di riflessione prima di accettare, ma la tentazione è crescente. Anche perché in Europa sembrano essersi dimenticati di lui: solo sondaggi da parte di club russi e turchi. L'Olympique Marsiglia, in cui si era trasferito in prestito oneroso con diritto di riscatto in inverno, non l'ha confermato perché reputava troppo alto il prezzo del cartellino e, soprattutto, lo stipendio di Bennacer (4,2 milioni di euro netti all'anno fino al 30 giugno 2027).