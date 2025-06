Calciomercato Milan, offerta a Partey: si è mosso Allegri. Ecco i dettagli

Una notizia molto interessante è giunta nelle ultime ore e riguarda il presunto interesse del Milan di Massimiliano Allegri per Thomas Partey. Il ghanese dell'Arsenal, infatti, è in scadenza di contratto e difficilmente firmerà il rinnovo. Non solo, perché addirittura il giocatore avrebbe già informato i Gunners, insieme al suo agente, della propria volontà di lasciare il club in questo calciomercato estivo in caso di mancata offerta di un prolungamento contrattuale al rialzo. Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi di 'Caught Offside', in un articolo pubblicato sul proprio sito ufficiale.