Calciomercato Milan – Offerta di 4 milioni per Onyedika: le ultime

Il Milan avrebbe presentato una prima offerta ufficiale ai danesi del Midtjylland per Raphael Onyedika , centrocampista nigeriano. A dare gli ultimi aggiornamenti è l'esperto Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione 'Calciomercato - L'Originale' in onda su Sky Sport.

Come detto, il Milan avrebbe presentato la prima offerta ufficiale al Midtjylland per Onyedika: 4 milioni di euro più bonus. La richiesta del club danese, però, sarebbe di più del doppio. Si parla, dunque, di una valutazione di poco inferiore ai 10 milioni di euro. Cifra che i rossoneri avrebbero anche a disposizione, ma da capire se Maldini e Massara affonderanno il colpo per il nigeriano o vireranno su altri profili, tenendo conto anche della necessità di arrivare ad un difensore.