Calciomercato Milan – Odegaard profilo ideale per i rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato da Tuttosport, il Milan sta pensando di rafforzarsi a centrocampo. Tra i nomi c’è quello di Martin Odegaard, calciatore del Real Madrid di cui i due club hanno già parlato la scorsa estate, cioè quando i rossoneri decisero poi di puntare su Theo Hernandez.

L'arrivo Odegaard al Milan è complicato, ma non è da escludere. Odegaard potrebbe tornare anche al Real Madrid, ma questo non significa che non potrebbe essere ceduto nuovamente in prestito, visto che il timore del calciatore è quello di non trovare spazio. Il norvegese è il profilo ideale per il club rossonero: età giusta (21) e caratteristiche tecnico-tattiche (può fare tutto sulla trequarti) che piacciono a Rangnick. La formula di acquisto? Potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto.