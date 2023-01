Calciomercato Milan – Occasione dal Chelsea: si valuta Pulisic

Il Milan , molto probabilmente, si limiterà a poche operazioni nel calciomercato invernale: i rossoneri, però, potrebbero già pensare alla prossima stagione alla ricerca di possibilità da prendere al volo per trovare il giusto giocatore da inserire in rosa.

Calciomercato Milan, occasioni dal Chelsea

Secondo quanto riportato da calciomercato.com nelle prossime settimane il Milan potrebbe avere un confronto con il Chelsea per capire quali sarebbero i giocatori in uscita da Londra e a quali condizioni. A Maldini e Massara piacerebbe molto il centrocampista inglese Loftus-Cheek la cui valutazione si aggira sui 30 milioni di euro. Più facile sarebbe arrivare all'ala destra americana Christian Pulisic che ha un contratto in scadenza nel 2024 e una concorrenza spietata nel ruolo e può lasciare Stamford Bridge a prezzo di saldo. Una possibilità che probabilmente sarebbe possibile solamente per la prossima stagione e non per il calciomercato invernale.