Calciomercato Milan – Occhio alle liste: all’appello manca un italiano

Carmelo Barillà

La sessione estiva di calciomercato del Milan dovrà guardare inevitabilmente anche alle liste per Serie A e Champions League 2022/23. Per non rischiare di veder ridotti i 25 slot a disposizione, le squadre devono presentarsi ai blocchi di partenza con quattro giocatori cresciuti nel proprio vivaio e altrettanti cresciuti in vivai della stessa federazione. Il Milan, sottolinea 'calciomercato.com', non è ancora al completo.

Matteo Gabbia, Davide Calabria, Daniel Maldini hanno rappresentato i calciatori cresciuti nel settore giovanile rossonero già nella scorsa stagione. A loro si aggiungerà sicuramente Tommaso Pobega, di rientro dal prestito al Torino. Anche Alessandro Plizzari dovrebbe rimanere in rosa una volta rientrato dal Lecce. Chi, invece, è destinato ad un nuovo prestito è Lorenzo Colombo.

Cinque rappresentanti, dunque. Uno potrà 'scalare' nella lista dei prodotti italiani che già conta Sandro Tonali e potrà annoverare anche Alessandro Florenzi, ormai ad un passo dalla permanenza. I due ritorni dai prestiti compenseranno le partenze di Antonio Mirante e Alessio Romagnoli, entrambi in scadenza di contratto. Il conto totale, però, arriva a sette. All'appello, dunque, manca un italiano. A meno che il Milan non decida di prolungare l'accordo con l'estremo difensore ex Parma e Roma.

Difficile, per non dire impossibile, che possa essere Mattia Caldara. Il difensore di rientro dal Venezia, infatti, non fa parte del progetto tecnico del Milan. Possibile dunque che l'ultimo ritocco possa arrivare dal mercato, con diversi nomi utili, in tal senso, accostati nel corso delle ultime settimane al Diavolo. Da Domenico Berardi ad Andrea Belotti fino a Nicolò Zaniolo. Tra loro potrebbe "nascondersi" l'ultimo italiano da inserire nelle liste per la Serie A e la Champions League della prossima stagione.