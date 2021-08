Calciomercato Milan – Occhio a Isco. Ma è davvero un separato in casa?

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il contratto di Isco con il Real Madrid scadrà nel 2022. Ma Carlo Ancelotti lo utilizza spesso ...

Daniele Triolo

Il Milan cerca un forte trequartista in questa sessione estiva di calciomercato. Il nome di Isco, in questo senso, è sempre tra quelli da tenere d'occhio come possibile rinforzo per la squadra di Stefano Pioli. Lo ha sottolineato il quotidiano 'Tuttosport' questa mattina in edicola.

Isco, classe 1992, andrà in scadenza di contratto con il Real Madrid il prossimo 30 giugno 2022. Pertanto, può cambiare squadra, soltanto a titolo definitivo, per una cifra tutto sommato contenuta (inferiore ai 20 milioni di euro) in rapporto al suo valore reale. È alto lo stipendio (7 milioni di euro netti a stagione), ma tra Decreto Crescita e spalmatura su più anni di contratto, il Milan, eventualmente, ci potrebbe lavorare su.

Le parole del tecnico delle 'Merengues', Carlo Ancelotti, che nei giorni scorsi lo ha definito "un giocatore da Real Madrid", però, fanno sorgere più di qualche interrogativo sul ruolo che occuperà Isco all'interno della rosa madridista per la stagione 2021-2022.

Con quelle dichiarazioni, infatti, Ancelotti ha un po' gelato le attese di chi considerava l'ex Málaga già un separato in casa. E se restasse a Madrid per poi rinnovare il contratto o andando via tra un anno a parametro zero?