Mercato Milan, Ancelotti: “Isco ha lavorato bene, può competere con tutti”

Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato di Isco, obiettivo di mercato del Milan. Sembra però destinato a restare.

A inizio estate Isco sembrava destinato a lasciare il Real Madrid e il Milan ne aveva fatto uno dei principali obiettivi di mercato, ma adesso Carlo Ancelotti ne parla come se qualcosa fosse cambiato. Lo spagnolo, classe 1992, ha fatto un'ottima estate e sembra essersi guadagnato la conferma. Il vero limite è il contratto in scadenza tra un anno: o il Real lo cede adesso o dovrà lasciarlo andare a meno a gennaio rispetto ai 18 milioni chiesti ora o addirittura a zero l'anno prossimo. Il rinnovo non sembra possibile. Però, Ancelotti ne parla così: "Si è presentato e ha lavorato bene, è già pronto per giocare. Non posso fare paragoni con gli anni precedenti, perché io non c'ero, ma oggi Isco può competere con tutti per un posto". Intanto Capello fa l'analisi delle squadre di Serie A >>>