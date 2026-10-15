Milan, spunta il bomber per l'attacco: Cardinale sfida la Juventus per il super colpo estivo

Continuano le voci sul mercato del Milan per il futuro: secondo il portale Transferfeed, il Milan avrebbe mostrato interesse per l'attaccante del Benfica, Vangelis Pavlidis. Tra gli altri club interessati figurano Barcellona, Juventus, Tottenham, Aston Villa e Fulham.

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I numeri di Vangelis Pavlidis in campionato su Sofascore

Presenze / Titolare: 33 / 30

33 / 30 Gol realizzati: 22 (con 21.67 gol attesi xG)

22 (con 21.67 gol attesi xG) Assist / Assist attesi (xA): 4 / 2.90

4 / 2.90 Tiri a partita: 2.9 con una conversione dei gol del 23%

2.9 con una conversione dei gol del 23% Tocchi di palla a partita: 31.7

31.7 Grandi occasioni create: 7

7 Palloni recuperati a partita: 2.3

2.3 Duelli totali vinti: 4.2 a partita (42%)

4.2 a partita (42%) Valutazione di mercato: per il sito specializzato Transfermarkt ad oggi vale circa 35 milioni di euro (classe 1998, contratto in scadenza nel 2029).

La situazione è ancora in una fase iniziale, senza trattative né offerte concrete, e potrebbe essere più un'operazione per la prossima estate rispetto alla sessione invernale di gennaio. La prima punta sta dominando in Portogallo.Ecco i numeri più interessanti nel campionato portoghese 2025-26 (statistiche dal sito Sofascore):

Lo stipendio dovrebbe essere in linea con il tetto salariale del Milan e non ci dovrebbero essere problemi sotto quel punto di vista.

L'analisi tattica e la convivenza con Gonçalo Ramos

Pavlidis è una prima punta con un senso del gol assoluto e sa segnare sia con il destro sia con il sinistro. Il greco ama sfilarsi dalla marcatura venendo incontro al portatore di palla: in questo modo aiuta tantissimo la manovra offensiva della squadra pulendo tante uscite dal basso.

Ha una grande presenza in area di rigore e sa aiutare anche in fase difensiva, viste le sue qualità in pressing in fase di non possesso e la sua voglia e grinta. Sono tutte qualità assolute e perfette per il tipo di calcio di Rúben Amorim: certo bisognerebbe capire, nel caso, come potrebbe convivere con Ramos.

Il Milan sarebbe disposto a spendere così tanto per un'alternativa in attacco? Contando che resta anche Camarda per il futuro. Vedremo quali saranno i piani dalla prossima estate in poi.