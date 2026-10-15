Milan, spunta il bomber per l'attacco: Cardinale sfida la Juventus per il super colpo estivo

Calciomercato Milan: concorrenza a Juventus e Tottenham per Pavlidis. L'analisi tattica del bomber greco e i dubbi sulla convivenza con Ramos
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Continuano le voci sul mercato del Milan per il futuro: secondo il portale Transferfeed, il Milan avrebbe mostrato interesse per l'attaccante del Benfica, Vangelis Pavlidis. Tra gli altri club interessati figurano Barcellona, Juventus, Tottenham, Aston Villa e Fulham.
I numeri di Vangelis Pavlidis in campionato su SofascoreEcco i numeri più interessanti nel campionato portoghese 2025-26 (statistiche dal sito Sofascore):
- Presenze / Titolare: 33 / 30
- Gol realizzati: 22 (con 21.67 gol attesi xG)
- Assist / Assist attesi (xA): 4 / 2.90
- Tiri a partita: 2.9 con una conversione dei gol del 23%
- Tocchi di palla a partita: 31.7
- Grandi occasioni create: 7
- Palloni recuperati a partita: 2.3
- Duelli totali vinti: 4.2 a partita (42%)
- Valutazione di mercato: per il sito specializzato Transfermarkt ad oggi vale circa 35 milioni di euro (classe 1998, contratto in scadenza nel 2029).
Lo stipendio dovrebbe essere in linea con il tetto salariale del Milan e non ci dovrebbero essere problemi sotto quel punto di vista.
L'analisi tattica e la convivenza con Gonçalo RamosPavlidis è una prima punta con un senso del gol assoluto e sa segnare sia con il destro sia con il sinistro. Il greco ama sfilarsi dalla marcatura venendo incontro al portatore di palla: in questo modo aiuta tantissimo la manovra offensiva della squadra pulendo tante uscite dal basso.
Ha una grande presenza in area di rigore e sa aiutare anche in fase difensiva, viste le sue qualità in pressing in fase di non possesso e la sua voglia e grinta. Sono tutte qualità assolute e perfette per il tipo di calcio di Rúben Amorim: certo bisognerebbe capire, nel caso, come potrebbe convivere con Ramos.
Il Milan sarebbe disposto a spendere così tanto per un'alternativa in attacco? Contando che resta anche Camarda per il futuro. Vedremo quali saranno i piani dalla prossima estate in poi.
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