Calciomercato Milan, occhi su un talento francese: ecco di chi si tratta

Il Milan lavora già per la prossima stagione per rafforzare la rosa rossonera dopo un'annata, questa in corso, con tanti bassi e pochi alti. La dirigenza rossonera valuta diversi profili e gli occhi del Diavolo viaggiano per tutta l'Europa. Secondo quanto riportato da Footmercato, infatti, il Milan avrebbe messo nel mirino un giovane talento francese che gioca in Championship, ovvero la Serie B inglese.