Calciomercato Milan – Occhi su Rafinha: possibile ritorno in Italia

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce il ‘Mundo Deportivo’, l’agente di Rafinha Alcantara starebbe spingendo il suo assistito verso un ritorno in Italia. Il giocatore, che ha un passato nell’Inter, lascerà il Celta Vigo a fine stagione e ritornerà al Barcellona. Il Milan, secondo il giornale spagnolo, sarebbe uno dei club più interessati al centrocampista mancino, che non rientra nei piani del club ‘blaugrana’ ed è destinato ad una nuova avventura. Intanto un difensore del Milan potrebbe andare in Spagna a fine stagione: ecco di chi si tratta, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓