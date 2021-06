Calciomercato Milan – Occhi su Messias, ma in vantaggio c’è il Torino

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Junior Messias ha disputato un'ottima stagione in Serie A con il Crotone. Diavolo interessato

Daniele Triolo

Negli ultimi giorni i 'rumors' di calciomercato accostano Junior Messias al Milan. Il fantasista brasiliano, classe 1991, è reduce da un'ottima stagione disputata nel nostro Paese con la maglia del Crotone: ha segnato 9 gol e fornito 5 assist in 37 gare tra Serie A e Coppa Italia.

Prestazioni, quelle del trequartista mancino, in grado di giocare anche da seconda punta, che non sono passate di certo inosservate. Secondo 'Tuttosport' questa mattina in edicola, in pole position per assicurarsi le prestazioni di Messias ci sarebbe il Torino di Ivan Juric.

Il giocatore è valutato dal club calabrese tra i 10 ed i 12 milioni di euro: cifra non elevatissima vista l'età non più verde del talentuoso calciatore sudamericano. Ma i granata non sarebbero gli unici sulle tracce di Messias. Infatti, come ribadito da 'Tuttosport', piace anche al Milan, nonché a Fiorentina, Genoa, Napoli ed Atalanta.

L'unica offerta concreta per Messias, ha concluso 'Tuttosport', è arrivata dal Torino, che offre al Crotone tra i 6 e gli 8 milioni di euro. Basteranno per far capitolare i rossoblu? Il Milan segue Amine Adli: questa la nostra esclusiva con il giornalista francese per gli ultimi aggiornamenti