Calciomercato Milan – Servono italiani: occhi su Berardi e Parisi

Domenico Berardi e Fabiano Parisi al Milan nel prossimo calciomercato estivo? Il club rossonero ci sta lavorando per la questione delle liste

Daniele Triolo

Domenico Berardi e Fabiano Parisi sono due obiettivi del Milan per la sessione estiva di calciomercato. Lo ha sottolineato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. I due calciatori, l'esterno offensivo classe 1994 del Sassuolo e il terzino sinistro classe 2000 dell'Empoli, piacciono, infatti, al Diavolo, per rinforzare due ruoli dove, attualmente, l'organico rossonero è carente.

Serve, infatti, un'ala destra che abbia più gol ed assist nelle gambe rispetto ad Alexis Saelemaekers e Junior Messias, nonché un laterale difensivo mancino che possa essere meglio di Fodé Ballo-Touré (segnalato in partenza) come vice dell'intoccabile, inamovibile Theo Hernández. Ma perché il Milan ha incentrato le sue mire di calciomercato su Berardi e Parisi?

Perché sono elementi molto validi, ovviamente. Ma anche perché sono italiani. I rossoneri, infatti, nella lista dei 25 calciatori da iscrivere al campionato di Serie A 2022-2023, dovranno avere 8 giocatori formati nel settore giovanile: 4 del proprio vivaio, altri 4 formati nel vivaio di altri club italiani. Con la prima categoria ci siamo (Alessandro Plizzari, Davide Calabria, Matteo Gabbia, Tommaso Pobega). Con la seconda ancora no.

Il Milan, attualmente, può infatti contare su Sandro Tonali. Ci potranno essere, poi, il riscatto di Alessandro Florenzi e la conferma del terzo portiere Antonio Mirante a completare il quadro. Mancherebbe, comunque, ancora un calciatore italiano formato in un altro vivaio, giacché il Diavolo non vorrebbe confermare in rosa Mattia Caldara, che tornerà dal prestito al Venezia e che è sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2023.

Berardi è il primo obiettivo del Milan, che vuole far scendere le pretese economiche del Sassuolo per il suo cartellino. Parisi una ghiotta occasione in caso di cessione di Ballo-Touré. Milan, non solo Botman: altro colpo in difesa! Le ultime news di mercato >>>

