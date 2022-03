Calciomercato Milan – Florenzi verso il riscatto: due indizi per il sì

Alessandro Florenzi dovrebbe restare al Milan nel calciomercato estivo: per ora è in prestito dalla Roma, si va verso il riscatto definitivo

Daniele Triolo

Alessandro Florenzi, classe 1991, dovrebbe restare al Milan nel corso del prossimo calciomercato estivo. Lo ha sottolineato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Ci sono due indizi che lasciano ipotizzare il riscatto di Florenzi, il cui cartellino, come noto, appartiene ancora alla Roma.

Il Milan, nella passata estate di calciomercato, aveva preso Florenzi in prestito oneroso (500mila euro) con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro al termine di questa stagione. Arrivati, ormai, alle soglie del mese di aprile, si può ben dire come il rendimento del numero 25 rossonero sia stato all'altezza delle aspettative.

Molto probabile, quindi, che il giocatore venga riscattato a titolo definitivo dal club di Via Aldo Rossi con una spesa minima in rapporto alla qualità, all'esperienza ed all'affidabilità che 'Spizzi' Florenzi mette sul terreno di gioco. C'è un altro motivo, poi, che lascia pensare come il Diavolo abbia intenzione di prendere Florenzi definitivamente dalla Roma.

Le società di Serie A, infatti, possono iscrivere alla lista per partecipare al campionato 25 giocatori. Di questi, 8 devono essere formati in vivai italiani: 4 nel proprio vivaio, 4 in quelli di altri club. Il Milan, con le partenze di Alessio Romagnoli e Franck Kessié, perderà due elementi di questa seconda categoria e, pertanto, la conferma di Florenzi in rosa può far comodo anche da questo punto di vista.

Attualmente, ha concluso il 'CorSport', Florenzi ha un problema al ginocchio e, per questo, non giocherà l'amichevole Turchia-Italia di questa sera a Konya. Ricomincerà, però, a lavorare presto a Milanello, agli ordini del tecnico Stefano Pioli, per preparare Milan-Bologna di lunedì prossimo a 'San Siro'. Milan, non solo Botman: altro colpo in difesa! Le ultime news di mercato >>>

