Calciomercato Milan – Occhi puntati su un gioiello dell’Eredivisie | News

Calciomercato Milan: piace un attaccante dell’AZ Alkmaar

Nonostante la stagione non sia ancora terminata, la dirigenza del Milan si sta già portando avanti per il calciomercato estivo. Infatti Paolo Maldini e Ricky Massara stanno considerando di acquistare un nuovo attaccante in vista dell’anno prossimo. Ibrahimovic non è ancora sicuro di rinnovare il contratto vista la non più giovane età, Pioli avrebbe a disposizione solo Mandzukic prima punta. Ecco allora che, insieme all’area scout rossonera, i due dirigenti proveranno ad acquistare un gioiellino che gioca nel campionato olandese.

Il nome in questione è quello di Myron Boadu, attaccante olandese in forza all’AZ Alkmaar. Nato nel gennaio del 2001, il profilo rientra perfettamente nella politica d’investimenti della società rossonera. Già l’anno scorso, la dirigenza di via Aldo Rossi aveva puntato gli occhi su di lui ma allora la sua valutazione oscillava dai 20 ai 25 milioni di euro. In vista del mercato estivo, il giovane attaccante è stato nuovamente accostato al Milan, squadra che proverà ad ingiovanire il reparto avanzato nonostante serva anche un po’ d’esperienza nell’eventuale partecipazione alla prossima Champions League.

Ma non ci sono solo i rossoneri su di lui. Infatti sul classe ’01 c’è anche l’interesse del Siviglia. Il Milan, dal canto suo, può contare su un aiuto da parte del suo agente Mino Raiola, uomo con il quale Maldini è in continuo contatto. Con il contratto in scadenza nel 2023, non sarà facile ottenere uno sconto sul prezzo del cartellino. Intanto il club milanese pare essere fortemente convinto di poter acquistare il giocatore che, nonostante la giovane età, sta facendo veramente bene nel campionato di Eredivisie.

I numeri di Boadu

Punta centrale e, all’occorrenza, esterno sinistro d’attacco, Myron Boadu è cresciuto nelle giovanili dell’AZ Alkmaar, squadra con la quale ha debuttato e milita tutt’ora in Olanda. In prima squadra dal 2017, tra campionato, coppe nazionali ed europee, ha segnato 31 gol in 78 presenze a soli vent’anni. Quest’anno, in appena 21 apparizioni in campionato, è già andato in rete in 8 occasioni. Può vantare anche una presenza nella Nazionale maggiore olandese dove ha anche messo il timbro sul definitivo 5-0 ai danni dell’Estonia. In attesa di scoprire ulteriori sviluppi sulla trattativa, il Milan ne sta avviando un’altra con il Chelsea.