Calciomercato Milan, Nuamah il nome nuovo: svelata la richiesta del Lione

Il Milan non smette di sorprendere nel corso di questo calciomercato e l'ultimo nome emerso in questo senso è quello di Ernest Nuamah. Trattasi di un esterno d'attacco, che può giocare indifferentemente a destra e a sinistra, ma che preferisce la prima delle due ipotesi. Classe 2003, è di proprietà del Lione e proprio questo ultimo dettaglio potrebbe essere decisivo. Anche perché con il possibile addio di Samuel Chukwueze, che piace molto al Torino, e quello di Noah Okafor, fuori dai piani di Massimiliano Allegri, impongono un altro innesto in quella zona di campo.