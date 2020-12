Calciomercato Milan, obiettivo Simakan: stipendio, valore e statistiche

Ultime Notizie Calciomercato Milan: obiettivo Simakan

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Mohamed Simakan, obiettivo di mercato del Milan. Maldini e Massara pensano ad un nuovo difensore da affiancare al trio composto da Kjaer, Romagnoli e Gabbia, visto che il futuro di Musacchio e Leo Duarte è incerto. Il primo è in scadenza a giugno, mentre il secondo sta trovando poca continuità anche a causa di diversi problemi fisici.

Simakan, a differenza magari di altri nomi, è un profilo confermato dal Milan stesso. A dirlo Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica rossonera, in un’intervista rilasciata a Telefoot: “Abbiamo parlato con gli agenti di Simakan nei mesi precedenti e anche col ragazzo. Devo dire che abbiamo parlato anche con altri giocatori di Ligue 1. Quello che vediamo noi del campionato francese è che non essendo molto tattico i giocatori sviluppano molto l’abilità nell’uno contro uno. Sia in attacco che in difesa. Nel calcio moderno credo che questo sia fondamentale. La nostra idea è proprio quella di andare a prendere questo tipo di talento, magari un pochino grezzo dal punto di vista tattico ma che ha grandi capacità fisiche e nell’uno contro uno, che sia Simakan o che sia un altro”.

Ovviamente la risposta di Simakan non si è fatta attendere: “Maldini è il miglior difensore della storia. Futuro al Milan? Vedremo”. Il difensore rientra perfettamente nei paletti voluti da Elliott: giovane di prospettiva in grado di accrescere il valore patrimoniale della società. Il francese ha un ingaggio contenuto e ha un contratto in scadenza con lo Strasburgo nel 2023.

Simakan può giocare anche come terzino destro e dunque può essere un’alternativa a Davide Calabria. Il giocatore piace molto alla dirigenza rossonera, che nelle ultime settimane ha approfondito i contatti con il suo entourage. In questa stagione, in Ligue 1, 17 presenze, 1 gol e 1 assist e 2 cartellini gialli. Insomma, Simakan può davvero essere il nuovo rinforzo per la difesa rossonera.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>