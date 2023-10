Calciomercato Milan – Obiettivo Ouédraogo, ma spunta una clausola…

Il Milan, come noto, sarebbe sulle tracce di Assan Ouédraogo. Nei giorni scorsi 'Sky Sport Deutschland' aveva spiegato come sarebbe previsto un incontro a breve tra i rossoneri e lo Schalke 04 per parlare del futuro del classe 2006. E, in ogni caso, è da registrare l'interesse di due top club europei come Bayern Monaco e Liverpool.