Calciomercato Milan – Obiettivo Nuno Mendes, ma lo Sporting ha un piano

Calciomercato Milan: si allontana Nuno Mendes?

MERCATO MILAN – Il Milan si gode il primo posto in classifica, ma Maldini e Massara pensano ovviamente anche al mercato. Tra le priorità sembra esserci quella di acquistare un terzino sinistro per il vice Theo Hernandez. E’ vero che sulla sinistra possono giocare sia Diogo Dalot e sia Davide Calabria, ma comunque restano delle soluzioni di emergenza.

Tra i profili visionati c’è quello di Nuno Mendes, calciatore classe 2002 dello Sporting Lisbona. Il calciatore ha da poco rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2025. La notizia di oggi, però, è che il club portoghese non ha nessuna intenzione di rinunciare a Mendes, anzi, ha intenzione di blindarlo. Record in edicola questa mattina, scrive che sul gioiellino portoghese sarà applicata una nuova clausola rescissoria, questa volta da 70 milioni di euro.

Insomma, a queste condizioni l’acquisto di Nuno Mendes diventa proibitivo, per usare un eufemismo. L’obiettivo dello Sporting Lisbona è quello di aumentare ulteriormente il proprio potere di contrattuale e di cedere il giocatore solo se arrivasse un’offerta irrinunciabile. Tra l’altro, non c’è solo il problema della clausola rescissoria, ma anche della concorrenza. Il terzino sinistro, infatti, – che all’occorrenza può giocare anche da centrale – è seguito Arsenal, Atlético Madrid, Juventus, Liverpool e Manchester United. Insomma, la strada è in salita, ma Paolo Maldini e Frederic Massara continuano a monitorare con interesse il giocatore. Intanto il Milan pensa a un clamoroso colpo di mercato. VAI ALLA NEWS>>>