Calciomercato Milan – Obiettivo Kamara: ecco quanto costa il francese

CALCIOMERCATO MILAN – L’Olympique Marsiglia, alle prese con dei problemi finanziari, ha fissato il prezzo per la cessione di Boubacar Kamara, classe 1999, difensore centrale francese di origini senegalesi che, nell’ultima stagione, ha disputato 28 gare, con 2 gol e 2 assist all’attivo, tra Ligue 1 e coppe nazionali con l’OM.

Per lasciar partire Kamara, sotto contratto con il club della Costa Azzurra fino al 30 giugno 2022, l’Olympique Marsiglia chiede 40 milioni di euro. Cifra alta, ma che, se incassata, consentirebbe all’OM di ripianare gran parte di quei 60 milioni di euro che la società ha bisogno di reperire al più presto dal mercato.

Kamara, come si può leggere sul quotidiano ‘La Provence‘, piace al Milan ed altri club stranieri, come, ad esempio, il Manchester City. Per ‘L’Équipe‘, invece, sulle tracce di Kamara ci sarebbe anche il PSG, che dovrà sostituire Thiago Silva. IL MILAN, INTANTO, SOGNA DI PESCARE ANCORA A COSTO ZERO DALLA FRANCIA >>>