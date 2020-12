Calciomercato Milan – Obiettivo difensore: due i nomi in pole position

Ultime Notizie Calciomercato Milan: obiettivo difensore

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Come viene riportato da Tuttosport, ieri a Milanello erano presenti oltre a Gazidis, Maldini e Massara, anche Henrik Almstadt e Geoffrey Moncada.

I due dirigenti erano presenti ufficialmente per sostenere i tamponi dell’Uefa in vista della partita di domani contro il Celtic, ma ovviamente si sarà parlato anche di mercato. La priorità per gennaio è quella di acquistare un difensore centrale. Nel mirino ci sono due nomi: Kabak e Simakan, senza scartare l’ipotesi Bogarde. Il turco dello Schalke 04 sembra essere il preferito, ma sono vivi i contatti con l’agente di Simakan. In attacco si valuteranno eventuali opportunità, ma la sensazione è che si continuerà con i giocatori attuali. Calciomercato Milan, Maldini ha scelto il nuovo difensore >>>