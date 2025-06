Secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, Igli Tare , nuovo direttore sportivo del Milan , avrebbe individuato due obiettivi per la nuova squadra di Massimiliano Allegri : uno a centrocampo, l'altro in difesa.

Calciomercato Milan, a Tare piacciono Xhaka e Djimsiti

Per la mediana, piace molto Granit Xhaka, classe 1992, svizzero di origini kosovare del Bayer Leverkusen. Invece, per irrobustire il reparto arretrato, i fari sarebbero puntati su Berat Djimsiti, albanese di origini svizzere, classe 1993, in forza all'Atalanta.