Calciomercato Milan – Obiettivi Bakayoko e Milenkovic: ma c’è un problema

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo le operazioni di mercato Brahim Diaz, Sandro Tonali e Ciprian Tatarusanu, il Milan non ha intenzione di fermarsi, ma ha tutta la volontà di continuare a rinforzare la rosa. La dirigenza ha in mente di fare altri due colpi, uno in difesa e uno a centrocampo. Secondo quanto riferisce ‘La Repubblica’, i due obiettivi primari sono Tiemoué Bakayoko e Nikola Milenkovic. Per entrambi c’è un grosso problema: il prezzo. I rossoneri, però, non hanno alcuna fretta di concludere entrambi gli affari, ma ragionano con attenzione su eventuali formule alternative che possano far abbassare le pretese dei club di appartenenza.

