Calciomercato Milan – Obiettivi Ajer e Milenkovic. Ma ci sono alternative

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Kristoffer Ajer (Celtic) e Nikola Milenkovic (Fiorentina) sono obiettivi del Milan, in questa sessione di calciomercato, per rinforzare la difesa. Lo ha sostenuto ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina.

Questo nonostante Paolo Maldini, direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi, abbia provato a gettare fumo negli occhi dei media sulla questione. È accaduto poco prima del fischio d’inizio di Milan-Bologna a San Siro, in un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Sky Sport‘.

Maldini, infatti, ribadendo la necessità dell’acquisto di un difensore centrale per i rossoneri, ha evidenziato. “Ajer e Milenkovic fanno parte dell’elenco, ma non sono i nomi sui quali stiamo lavorando adesso”.

Il Milan, quindi, tiene calde delle alternative ad Ajer e Milenkovic per i botti finali del suo calciomercato. In realtà, ha commentato ancora il quotidiano torinese, ieri la dirigenza del club rossonero ha avuto una conference call con i rappresentanti della SEG, agenzia che cura gli interessi di Ajer.

Ed oggi, salvo cambiamenti dell’ultima ora, c’è in programma un nuovo contatto tra Maldini, il direttore sportivo Frederic Massara e Fali Ramadani, agente di Milenkovic ed anche uomo di riferimento nella mediazione per un’eventuale trattativa per Federico Chiesa.

