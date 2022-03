Calciomercato Milan – Dal Portogallo: “Fissato il prezzo per Nunez”

Il nome di Darwin Nunez sarà gettonatissimo nel prossimo calciomercato: anche il Milan che si è iscritto alla corsa per il ragazzo

Matteo Mosconi

In vista dell'estate uno dei nomi che sicuramente risalterà di più in sede di calciomercato è quello di Darwin Nunez, attaccante del Benfica per il quale si sono mosse già diverse società fra cui il Milan.

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese O Jogo, sul giocatore grava una clausola rescissoria di 150 milioni, ma i lusitani potrebbero farlo partire anche per una cifra intorno agli 80.

I rossoneri hanno chiesto informazioni per capire la plausibilità dell'affare, ma le condizioni economiche sono ampiamente oltre i limiti del Diavolo. In Inghilterra, invece, secondo quanto riporta Sport Witness, il Tottenham sarebbe pronto all'affondo decisivo in caso di addio di Harry Kane.

Il tutto potrebbe essere semplificato dalla presenza di Jorge Mendes, che avrebbe messo gli occhi sul giovane gioiello, visto il contratto in scadenza con l'attuale procuratore. Milan, non solo Origi: altro blitz in Premier? Le ultime news di mercato >>>

