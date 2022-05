Calciomercato Milan – Presto un nuovo vertice tra Romagnoli e la Lazio

Alessio Romagnoli può lasciare il Milan nel calciomercato estivo, sospeso tra rinnovo e proposta della Lazio. Che presto sarà ritoccata

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha spiegato come Alessio Romagnoli possa lasciare il Milan nel calciomercato estivo, giacché il suo contratto, in scadenza il 30 giugno, non è ancora stato rinnovato. Potrebbe ancora accadere, certo, ma, intanto, il difensore centrale 'flirta', da tempo, con la Lazio.