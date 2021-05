Calciomercato Milan – Nuovo trequartista: suggestioni Ilicic e Dybala

Le ultime news sul calciomercato del Milan: uno tra Josip Ilicic (Atalanta) e Paulo Dybala (Juventus) sarà il regalo Champions dei rossoneri?

Daniele Triolo

Secondo quanto riferito da 'Repubblica' il calciomercato del Milan, con la certezza della partecipazione in Champions League, potrebbe diventare davvero molto interessante. Nel caso in cui, infatti, Hakan Calhanoglu non rinnovasse il contratto e decidesse di andare via, i rossoneri dovrebbero acquistare un nuovo trequartista.

A questo proposito, in base alle informazioni del collega Enrico Currò, le due suggestioni del Milan per il calciomercato estivo sarebbero Josip Ilicic dell'Atalanta e Paulo Dybala della Juventus. Ilicic, sloveno classe 1988, è reduce da una stagione non propriamente brillante. Ad ogni modo, il suo 'score' è di 7 gol e 11 assist in 38 gare tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.

Dybala, tartassato da CoVid_19, problemi fisici e spesso penalizzato dalle scelte tecniche di Andrea Pirlo, ha segnato appena 5 gol e fornito 2 assist in 26 gare in tutte le competizioni disputate. Entrambi, tanto Ilicic quanto Dybala, andranno in scadenza di contratto il 30 giugno 2022. Gigio, Calha e Brahim: qui le ultime sul mercato del Milan >>>