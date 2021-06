Calciomercato Milan – Nuovo trequartista, Sabitzer intriga il Diavolo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Marcel Sabitzer, austriaco del RB Lipsia, piace ai rossoneri. Opzione plausibile da luglio in poi

Il Milan , in questo calciomercato estivo, dovrà acquistare un nuovo trequartista. Il profilo di Marcel Sabitzer , secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, intriga il Diavolo. Il calciatore, classe 1994, è punto di forza dell' Austria ai Campionati Europei e sfiderà gli Azzurri sabato sera a Wembley.

Ex RB Salisburgo ed attualmente tra i giocatori più forti del RB Lipsia , in Bundesliga , Sabitzer è un fedelissimo di Ralf Rangnick , allenatore che avrebbe potuto guidare i rossoneri l'anno passato. E che lo avrebbe voluto nel suo Milan già dodici mesi fa. Per il Diavolo, Sabitzer potrebbe dunque rappresentare un'opzione interessante per il ruolo di sostituto di Hakan Calhanoglu dalla metà del mese di luglio in avanti.

Per il quotidiano torinese Sabitzer ha un costo elevato, ma, avendo il contratto in scadenza con la società di proprietà del gruppo 'Red Bull' soltanto il 30 giugno 2022, alla fine potrebbe essere ceduto per una cifra non troppo eccessiva. Nell'ultima stagione Sabitzer ha segnato 9 gol e fornito 7 assist in 39 gare tra campionato, Champions League e Coppa di Germania.