Calciomercato Milan – Nuovo trequartista, rossoneri per ora in stand-by

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Paolo Maldini e Frederic Massara stanno riflettendo su quale trequartista puntare con decisione

Daniele Triolo

Il calciomercato estivo del Milan potrà essere giudicato soltanto alla fine, ovvero nel momento in cui il club di Via Aldo Rossi avrà terminato le operazioni in entrata. Nella fattispecie, dopo aver rimpiazzato Gianluigi Donnarumma con l'ottimo Mike Maignan, la cartina di tornasole del calciomercato del Milan sarà fornita da come verrà, invece, sostituito Hakan Calhanoglu. Il turco, infatti, pur non essendo di certo un fenomeno, svolgeva un lavoro tattico importante nel Diavolo di Stefano Pioli fino a qualche mese fa.

'Tuttosport' ha spiegato come i rossoneri, per il momento, siano in stand-by sul nome del nuovo trequartista. Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo del Milan, stanno riflettendo per capire su quale profilo affondare concretamente il colpo in questa sessione di calciomercato. Tanti i nomi accostati al Milan in questo periodo. Si va da Josip Ilicic (Atalanta) a Nikola Vlasic (CSKA Mosca), passando per James Rodríguez (Everton), Hakim Ziyech (Chelsea) e Isco (Real Madrid). Si tratta di giocatori importanti, dai parametri economici, però, decisamente non sottovalutabili.

Non è escluso che domenica, a Klagenfurt (Austria), quando si giocherà l'amichevole Real Madrid-Milan, i rossoneri non possano fare una chiacchierata con le 'Merengues' su Isco che, come James all'Everton, è fuori dal progetto tecnico della sua attuale squadra e in scadenza di contratto il 30 giugno 2022. Attenzione, però, alle possibili sorprese: Maldini e Massara, come spesso hanno fatto in passato, potrebbero anche tirare fuori dal cilindro il nome di un trequartista mai balzato, finora, agli onori delle cronache. Milan, qui le ultime news sul rinnovo del contratto di Kessié >>>