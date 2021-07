Calciomercato Milan – Nuovo terzino, Dalot al primo posto della lista

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Diogo Dalot, tornato per fine prestito al Manchester United, potrebbe tornare in maglia rossonera

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, può ancora riportare in rossonero Diogo Dalot. Lo ha evidenziato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il nome del terzino portoghese, classe 1999, sarebbe ancora infatti al primo posto della lista milanista come possibile rinforzo per la fascia destra della difesa.