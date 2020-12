Calciomercato Milan – Nuovo nome sulla fascia destra: Maldini ci pensa

Ultime Notizie Calciomercato Milan: spunta un nuovo profilo

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Spunta un nome nuovo per la difesa. Secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe pensando ad un terzino destro per il futuro. Diogo Daot è in prestito dal Manchester United, mentre Andrea Conti potrebbe essere ceduto.

Il nome è quello di Gabriele Zappa, giocatore del Cagliari. Classe 1996, il terzino destro si sta mettendo in luce con Eusebio Di Francesco in questo campionato. Deve migliorare in fase difensiva, ma in questa stagione ha già totalizzato tre assist, oltre a garantire una costante spinta sulla fascia. Zappa è seguito soprattutto dalla Juventus, che da diverso tempo ha avviato i contatti con il club sardo. Calciomercato Milan: Maldini fa all in su un centrocampista. VAI ALLA NOTIZIA>>>