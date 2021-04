Calciomercato Milan – Nuovo difensore, è lotta con le squadre di Premier

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Paolo Maldini e Frederic Massara prenderanno un nuovo difensore se parte Alessio Romagnoli

Daniele Triolo

Nel corso della sessione estiva di calciomercato, in casa Milan, potrebbe verificarsi uno stravolgimento nel pacchetto dei centrali difensivi. Sicuri della conferma, al momento, sono soltanto l'esperto Simon Kjær ed il giovane Matteo Gabbia. Rientrerà Mattia Caldara dall'Atalanta, ma non è detto che resti in organico.

C'è incertezza, inoltre, intorno ai nomi di Fikayo Tomori ed Alessio Romagnoli. La società vorrebbe trattenere il primo, che potrebbe riscattare dal Chelsea, come stabilito dagli accordi di gennaio, per 28 milioni di euro. Cifra che, però, senza l'ingresso del Diavolo in Champions League diventerebbe troppo onerosa.

Il capitano, in scadenza di contratto il 30 giugno 2022, è assistito da Mino Raiola. Vorrebbe quasi il raddoppio dell'ingaggio per restare ed il Milan, vista anche la stagione non propriamente positiva del suo numero 13, sarebbe tentato di venderlo ora. O di inserirlo in qualche scambio. Ecco, dunque, che potrebbe rendersi necessario investire per un altro centrale.

Non approderà al Milan, nel calciomercato estivo 2021, il vecchio pallino Mohamed Simakan, che si è già accasato al RB Lipsia. Né, tanto meno, Ozan Kabak, che ha lasciato a gennaio lo Schalke 04 per il Liverpool. Un altro, vecchio amore, però, potrebbe davvero fare al caso del Diavolo.

Stiamo parlando di Kristoffer Ajer, classe 1998, gigante norvegese in forza al Celtic. In scadenza di contratto con gli 'Hoops' il 31 maggio 2022, il nativo di Ræelingen lascerà la Scozia già in estate. Ad un prezzo decisamente più contenuto rispetto i 25 milioni di euro richiesti soltanto qualche mese fa dalla dirigenza del club cattolico di Glasgow.

'The Scottish Sun' ha sottolineato, in queste ore, come Ajer sia ancora sul taccuino di Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri. I quali, però, se davvero vorranno mettere le mani sul compagno di Nazionale di Jens Petter Hauge, dovranno affrettarsi. Su di lui c'è tanta concorrenza.

Ajer, infatti, è finito nel mirino di molte squadre della Premier League inglese, torneo al quale il numero 35 biancoverde non direbbe mai di no. Piace, infatti, al Newcastle United, al Leicester City (allenato dall'ex manager del Celtic, Brendan Rodgers) ed anche al Norwich City, che ha festeggiato il ritorno in Premier dopo un anno in seconda divisione. Esterno offensivo: grande occasione in Olanda per il Milan >>>