Calciomercato Milan, nuovo contatto col Chelsea per Maignan: i dettagli

Le porte di uscite da casa Milan non sembrano ancora chiuse. I dirigenti rossoneri lavorano su entrambi i fronti ma questi primi giorni di giugno, e della piccola finestra di mercato, sembrano vertere principalmente sulle cessioni. Escluso l'affare Luka Modric , il Diavolo vede andare via Tijjani Reijnders , continua ad attendere buone offerte per Theo Hernandez e in lista potrebbe aggiungersi presto anche Mike Maignan .

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, attraverso il suo profilo X, il Milan potrebbe avere un contatto diretto con il Chelsea per la cessione di Mike Maignan. L'interesse del club londinese per il portiere rossonero non è più un mistero e la squadra di Maresca spera di poterlo aggiungere alla rosa che parteciperà al prossimo Mondiale per Club. La distanza tra le parti, sempre secondo Calciomercato.com, resta di 5 milioni: il Chelsea ne offre 25 e il Milan ne chiede almeno 30. Domani, dunque, potrebbe essere un giorno cruciale per il futuro di Maignan.