Calciomercato Milan – Nuovo centravanti? Ipotesi Milik da non scartare

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Arkadiusz Milik, ex Napoli e oggi all'Olympique Marsiglia, può rientrare in Serie A a costi bassi

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic, operatosi ieri in artroscopia al ginocchio sinistro, tornerà a giocare tra due mesi. In tempo, con tutta probabilità, per l'esordio del Diavolo nella Serie A 2021-2022. Ma il Milan, in questa sessione di calciomercato, vuole cautelarsi qualora il recupero fisico del bomber svedese procedesse con qualche problema. Anche perché la passata stagione ha insegnato che né Rafael Leao né Ante Rebic svolgono bene il ruolo di centravanti.

Ecco perché, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, la pista che vorrebbe il Milan nuovamente sulle tracce di Arkadiusz 'Arek' Milik è tutt'altro che da scartare. Il centravanti polacco, classe 1994, ha saltato gli Europei per un infortunio, ma è un goleador di sicuro affidamento: da gennaio a maggio, infatti, ha segnato 10 gol in 16 gare tra Ligue 1 e Coppa di Francia con la maglia dell'Olympique Marsiglia.

Ma anche nei suoi precedenti anni a Napoli, al netto di qualche infortunio di troppo, Milik si era fatto apprezzare per le sue capacità realizzative: 48 gol in 122 gare in azzurro. Il costo del suo cartellino non sarebbe neanche troppo elevato. Insomma, una pista fattibile per il Milan, che, con Milik, acquisterebbe un attaccante dal rendimento sicuro senza aprire troppo il portafoglio. Mercato, il Milan torna su Vlahovic: le ultime news >>>