Calciomercato Milan, nuovo attaccante: Vlahovic nome caldo. Poi ...

Højlund 'piano B', ma c'è un problema—
Escluso Darwin Núñez, finito (a peso d'oro) all'Al-Hilal di Simone Inzaghi, per il quotidiano generalista il 'piano B' più credibile, per il Milan, porta a Rasmus Højlund. Classe 2003, il danese ex Atalanta potrebbe andare via dal Manchester United, che sta per chiudere l'acquisto di Benjamin Šeško dal RB Lipsia per circa 85 milioni di euro. Højlund, potrebbe dunque essere un’occasione per molti, Juve compresa se parte Vlahovic, anche se per ora i 'Red Devils' non sembrano voler aprire al prestito.
