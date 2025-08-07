Pianeta Milan
Calciomercato Milan, nuovo attaccante: Vlahovic nome caldo. Poi …

È ancora Dusan Vlahovic della Juventus il principale obiettivo di calciomercato del Milan per rinforzare il proprio attacco. Le ultime news
Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, in un articolo sul calciomercato dei top club di Serie A, si è soffermato anche sulle prossime mosse del Milan. Dopo aver chiuso positivamente il tormentone Ardon Jashari con il Bruges e in definizione l'operazione Zachary Athekame (accordo vicino per il terzino destro dello Young Boys per 8-9 milioni di euro), il Diavolo torna ora con forza sull'attaccante.

Calciomercato Milan, per l'attacco Vlahovic sempre in pole

Il nome caldo, per il 'CorSera', resta sempre quello di Dusan Vlahovic, classe 2000, centravanti serbo in scadenza di contratto con la Juventus il 30 giugno 2026 e in uscita dai bianconeri. Un affare complesso che, però, potrebbe subire un'accelerata verso la fine di questa sessione estiva di calciomercato. Il Milan dovrà armarsi di pazienza e lavorare di fino. Senza, però, perdere di vista ovviamente le alternative.

Højlund 'piano B', ma c'è un problema

Escluso Darwin Núñez, finito (a peso d'oro) all'Al-Hilal di Simone Inzaghi, per il quotidiano generalista il 'piano B' più credibile, per il Milan, porta a Rasmus Højlund. Classe 2003, il danese ex Atalanta potrebbe andare via dal Manchester United, che sta per chiudere l'acquisto di Benjamin Šeško dal RB Lipsia per circa 85 milioni di euro. Højlund, potrebbe dunque essere un’occasione per molti, Juve compresa se parte Vlahovic, anche se per ora i 'Red Devils' non sembrano voler aprire al prestito.

