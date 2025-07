Calciomercato Milan, nuovo attaccante: “Rispunta Ramos”. Le ultime news

Il Milan è tra le squadre più attive sul calciomercato in Italia. Tante sono le operazioni a cui sta lavorando Igli Tare, che è rimasto a Milano e non ha seguito la squadra in tournée. In questo momento, in verità, la dirigenza rossonera sembra stia lavorando più sul fronte delle cessioni, che sarebbero importanti per ottenere soldi freschi da investire per colmare alcune lacune in determinati reparti.