Calciomercato Milan, nuovo attaccante: Krstovic alternativa a Vlahovic | PM News

Il Milan è alla ricerca di un attaccante centrale e, secondo quanto risulta a noi di 'PianetaMilan.it', l'allenatore Massimiliano Allegri ha chiesto espressamente all'amministratore delegato Giorgio Furlani e al direttore sportivo Igli Tare di portargli Dusan Vlahovic in rossonero in questa sessione estiva di calciomercato .

Calciomercato Milan, niente Vlahovic? C'è Krstovic!

Ma se non si dovesse concretizzare il piano per Vlahovic, su chi potrebbe andare il Milan per completare l'attacco in questo calciomercato estivo? Secondo quanto risulta a noi di 'PianetaMilan.it', su un centravanti per cui già aveva provato lo scorso inverno: Nikola Krstovic del Lecce. Per vari motivi.