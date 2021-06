Calciomercato Milan – Nuovi contatti per Belotti: la richiesta del Torino

Il Milan è tornato a bussare alla porta del Torino per Andrea Belotti. L'attaccante granata resta un obiettivo concreto di calciomercato

Il Milan bussa di nuova alla porta di Urbano Cairo per Andrea Belotti . L'attaccante del Torino è da tempo nel mirino dei rossoneri e questa potrebbe essere davvero l'estate giusta perché il 'Gallo' si vesta di rossonero. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di 'Tuttosport' , il patron granata ha sparato ancora una volta alto: 34 milioni di euro per lasciar partire il suo bomber. Una cifra considerata eccessiva da Paolo Maldini e Frederic Massara .

Su Belotti c'è sempre l'interesse concreto della Roma , ma anche i giallorossi non sembrano intenzionati a sborsare una simile somma. Considerando la trattativa per Olivier Giroud sempre in stand-by e uno Zlatan Ibrahimovic alle prese con il recupero dopo l'operazione al ginocchio, il Milan potrebbe tentare di convincere il Torino ad abbassare le pretese.

Ricordiamo che Belotti andrà in scadenza di contratto nel 2022 e di conseguenza Cairo potrebbe aprire ad uno sconto per monetizzare e per non perdere l'attaccante a parametro zero nella prossima stagione.