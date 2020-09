Calciomercato Milan – Nuovi contatti con Nastasic. Le ultime

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan acquisterà Nastasic? E’ questo l’interrogativo che si pongono i tifosi, visto che la società rossonera quasi sicuramente acquisterà un difensore centrale entro la fine del mercato. Tra i nomi seguiti c’è sicuramente quello del serbo, in forza allo Schalke 04.

La novità di queste ultime ore è che il club tedesco, dopo la sconfitta interna 1-3 contro il Werder Brema, ha deciso di esonerare il tecnico David Wagner. Una situazione che interessa indirettamente il Milan, considerando appunto l’interesse per Nastasic.

Tra l’esonero dell’allenatore e un inizio di stagione terribile (ultimo posto in Bundesliga con 1 gol fatto e 11 subiti), lo Schalke 04 potrebbe decidere di accettare la proposta del Milan. Intanto nelle ultime ore, secondo quanto scritto da gianlucadimarzio.com, ci sarebbero stati nuovi contatti tra il difensore e il club rossonero. Maldini e Massara pensano a un prestito con diritto di riscatto, formula che a questo punto potrebbe essere accettata dai tedeschi. Staremo a vedere.

