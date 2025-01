Calciomercato Milan – Nunez piace tantissimo: ecco la sua reale volontà

Negli ultimi giorni si è parlato del possibile interesse del Milan per Darwin Nunez, anche se non è mai emersa la reale volontà dell'attaccante. I rossoneri, come noto, stanno avendo qualche problema di troppo in fase realizzativa, non tanto a livello generale quanto a livello di centravanti. Alvaro Morata, spesso, si abbassa e non sta garantendo quella produzione offensiva che forse ci si sarebbe aspettati da lui. Stesso discordo vale per Tammy Abraham, al di là della rete che ha regalato ai rossoneri la Supercoppa Italiana. Con l'aggravante che l'inglese, con ogni probabilità, saluterà al termine della stagione per tornare alla Roma.