Calciomercato Milan – Nunez, tutte le ultime sul possibile colpo

Per il prossimo calciomercato, il Milan sta pensando anche a Nunez in attacco. Le ultime tra il fattore Mendes e la richiesta altissima.

Alcuni affari sono stati già definiti, ma come detto il Milan deve ancora individuare l'attaccante giusto per il prossimo anno. Serve un nome importante, di qualità e che infiammi anche la tifoseria, scrive calciomercato.com, portando entusiasmo. Nunez rientra perfettamente in tutti questi parametri, oltre a essere un giocatore giovane. Uruguaiano, classe 1999, nel Benfica è esploso ed è passato sotto Jorge Mendes, che sta già lavorando per trovargli una nuova sistemazione. Il problema è la valutazione: 150 milioni di clausola rescissoria, col Benfica che non ha intenzione di fare sconti, consapevole che è molto richiesto e si potrebbe scatenare un'asta. A queste condizioni potrebbe rimanere una suggestione, a meno che qualcosa non cambi, da un lato o dall'altro. Segui in diretta la partita del Milan >>>