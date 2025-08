Calciomercato Milan, Nunez poteva vestire rossonero già in passato

Darwin Nunez, attaccante uruguagio classe 1999, è fuori dai piani di Arne Slot e con ogni probabilità lascerà il Liverpool in questa sessione di calciomercato. Il Milan lo ha messo in cima alla lista dei desideri per rinforzare l’attacco, ma sa che la trattativa non sarà semplice. Il club inglese non farà sconti, ma i rossoneri confidano che il passare delle settimane possa giocare a loro favore.