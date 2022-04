Calciomercato Milan – Nunez, guerra tra agenti: lui ha scelto Mendes, ma…

Battaglia fra procuratori per Nunez, obiettivo di calciomercato del Milan e non solo. Lasalvia ha un accordo col Benfica: le ultime.

Il prossimo calciomercato potrebbe avere tra i protagonisti anche Darwin Nunez , uruguaiano classe 1999 del Benfica , su cui anche il Milan ha messo gli occhi. Il futuro è ancora tutto da scrivere, visto che le richieste per lui non mancano. Tutti i top club europei lo vogliono e il Benfica si sfrega le mani, con una clausola da 150 milioni che potrebbe anche essere pagata per l'attaccante. Nelle ultime settimane ha anche deciso di cambiare procuratore, affidandosi a Jorge Mendes , che controlla gran parte del calciomercato portoghese.

Una situazione che ha attirato le pressioni di Edgardo Lasalvia, suo ex procuratore che non ha intenzione di mollare la presa. Aveva infatti un accordo col Benfica per una commissione del 20% sul trasferimento e ora è pronto ad andare per battaglie legali. Una situazione che, secondo Record, sta turbando Nunez non poco. Difficile, comunque, che il giocatore si trasferisca al Milan, che ormai non può competere con la concorrenza. Queste, intanto, le notizie più importanti della giornata >>>