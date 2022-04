Calciomercato Milan – Verissimo (Benfica): “Nunez via? Lo accetteremo”

Il nome di Darwin Nunez sarà fra i più appetiti nel prossimo calciomercato estivo. Sull'attaccante del Benfica ci sarebbe anche il Milan

Matteo Mosconi

Ormai è noto come il nome di Darwin Nunez rappresenti una ghiottissima opportunità di calciomercato per il Milan ma anche per altri club europei.

Il giovane attaccante del Benfica ha fino ad ora messo a segno ben 31 gol in stagione, dei quali ben cinque in Champions League: numeri da giocatore più che pronto per il definitivo salto.

Oltre al Milan, defilatosi nell'ultimo periodo per via dell'aumento della richiesta sul costo del cartellino ma sempre vigile sul giocatore, ci sono molti altri club sulle sue tracce, tra cui la Juventus.

Il tecnico dei lusitani, Nelson Verissimo, ha parlato anche della situazione legata proprio al classe 1999 nella conferenza stampa antecedente alla gara con il Liverpool.

"Questa è la legge del mercato", ha esordito il tecnico. "Ovviamente giocatori come lui li vorremmo tenere, ma siamo in un mercato molto competitivo, nel quale i club hanno bisogno di soldi per gestire le attività quotidiane".

L'allenatore ha poi concluso: "Lui ha qualità innate, sta costruendo il suo futuro e se dovrà partire lo accetteremo, in Portogallo funziona così da tempo". Milan, alternativa di lusso a Sanches! Le ultime news di mercato >>>

