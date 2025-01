Calciomercato Milan – Voci su Nunez. Dall’Inghilterra: “Nessun contatto”

Calciomercato Milan, in attacco i rossoneri puntano Darwin Nunez del Liverpool? Le ultime dall'Inghilterra non sono positive per il Diavolo

Emiliano Guadagnoli Redattore 3 gennaio - 11:45

Calciomercato Milan, in attacco ci potrebbero essere dei cambi sugli esterni per i rossoneri. Voci di possibili cessioni di Chukwueze e Okafor. Per il ruolo della punta, invece, la dirigenza rossonera potrebbe pensarci a giugno. Morata resta il titolare, mentre Abraham potrebbe tornare alla Roma dopo il prestito. Camarda resta il futuro del club, ma non è escluso un altro colpo. Secondo le ultime di calciomercato, il Milan avrebbe puntato un bomber di Premier League. Le ultime novità.

Calciomercato Milan - Nunez possibile? Dall'Inghilterra spengono le voci — Secondo il sito del dailymail, il Milan non avrebbe ancora contattato il Liverpool per quanto riguarda la possibilità di acquistare Darwin Nunez nella sessione di calciomercato di gennaio. All'inizio di questa settimana, secondo alcune indiscrezioni e rumors, il Diavolo avrebbe provato ad acquistare la super punta del Liverpool. Secondo il portale, i reds non avrebbe ricevuto nulla ed è improbabile che Nunez lasci il Liverpool a gennaio senza un sostituto adeguato. In estate tutto potrebbe cambiare, ma è ancora prestissimo parlare di possibile colpi di calciomercato di giugno, visto che il Milan ha cambiato anche guida tecnica, passando da Fonseca a Conceicao.