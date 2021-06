Calciomercato Milan – Nulla da fare per de Paul: va all’Atlético Madrid

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Rodrigo de Paul non vestirà la maglia rossonera. Manca soltanto la firma con i 'Colchoneros'

Daniele Triolo

Sfuma uno degli obiettivi del Milan per il calciomercato estivo. Rodrigo de Paul, fantasista argentino dell'Udinese, andrà infatti a giocare nell'Atlético Madrid guidato in panchina dal suo connazionale, il 'Cholo' Diego Pablo Simeone. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

I 'Colchoneros', alla fine, hanno esaudito le richieste dell'Udinese, che non voleva contropartite tecniche nell'operazione de Paul, bensì soltanto soldi in contanti. E tanti. Dall'iniziale offerta, dunque, di 25 milioni di euro più il cartellino di Nehuén Pérez, rifiutata dai friulani, l'Atlético Madrid ha chiuso la trattativa offrendone 35 cash alla società della famiglia Pozzo.

Sì del club bianconero e de Paul, che firmerà nei prossimi giorni a Buenos Aires, dopo la conclusione della Copa América attualmente in svolgimento, volerà nella Capitale iberica. L'argentino lascerà la Serie A italiana dopo cinque stagioni, caratterizzate da 181 gare, con 34 gol e 36 assist all'attivo. Per lui, in Spagna, un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2026, a 3,5 milioni di euro netti a stagione bonus inclusi.

Il Milan era molto interessato a de Paul, ma non sarebbe mai arrivato alle cifre che chiedeva l'Udinese. Adesso, per i rossoneri, è più probabile che si vada verso una nuova intesa con Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto il 30 giugno. Milan, accordo trovato con Giroud: cifre e dettagli >>>